Национальный банк осовременит подход к проведению интервенций на межбанковском валютном рынке, передает со ссылкой на Нацбанк.

“Для повышения рыночности и прозрачности курсообразования гривны Национальный банк меняет подход к приоритезации форм валютных интервенций. С этой целью Правление откорректировало Стратегию валютных интервенций Национального банка Украины на 2016-2020 годы”, — говорится в сообщении.

Как пояснил регулятор, стратегия предусматривает возможность НБУ осуществлять валютные интервенции в четырех формах — валютный аукцион, интервенция по единому курсу, требование относительно наилучшего курса и адресная интервенция.

До сих пор приоритетной формой был валютный аукцион. Однако другие формы валютных интервенций также подтвердили свою эффективность. Поэтому Правление решило отказаться от приоритезации конкретных форм интервенций. При этом, целесообразность использования тех или иных форм интервенций будет определяться в зависимости от ситуации на межбанковском валютном рынке.

Вместе с тем, учитывая необходимость минимизировать влияние центробанка на изменение курса гривны при проведении интервенций для накопления резервов, НБУ будет и впредь отдавать приоритет тем формам интервенций, по которым Нацбанк не предлагает, а принимает предложенную другими участниками валютного рынка цену. Такими формами интервенции, где НБУ выступает “прайс-тейкером”, является валютный аукцион и интервенция по лучшему курсу.

Также Национальный банк планирует в ближайшее время перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching — нового функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах (Bloomberg, Thomson Reuters и т.п.).

“Проведение валютных интервенций через функционал Matching создаст условия для более рыночного, прозрачного и точного определения курса гривны на межбанковском валютном рынке”, — утверждают в Нацбанке.

Вместе с функционалом Matching НБУ планирует продолжить в случае необходимости осуществлять валютные интервенции и через те функционалы, которые использовались до этого. Для этого были внесены изменения в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой.

“Наличие различных форм и функционалов для проведения валютных интервенций позволит расширить возможности Нацбанка, с одной стороны, накапливать международные резервы с минимальным воздействием на обменный курс, а с другой — уравновешивать ситуацию на межбанковском валютном рынке в случае необходимости”, — пояснил регулятор.

Указанные новации утвержденные постановлением НБУ № 32 от 29 марта 2018 года и решением НБУ № 182-рш от 29 марта 2018 года. Оба документа вступают в силу со 2 апреля 2018 года.

Напомним, НБУ расширил возможности банков для проведения собственных операций с иностранной валютой на межбанковском рынке, изменил для банков лимиты открытой валютной позиции, а также продолжает ослабление ограничений на досрочное погашение украинскими компаниями внешних кредитов и займов в иностранной валюте.

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