"Им выплачивается специальная помощь как лицу, не имеющему права на пенсию"

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в программе "Свобода в деталях", передает "Радио Свобода" .

"Право на пенсионную выплату должен иметь человек, который имеет страховой стаж не менее 15 лет. Эта норма была в старом законе, она осталась и в новом. То есть мы ничего здесь не поменяли, и у нас в Украине есть около 100 тысяч граждан, которые не получают пенсию. Им сейчас по 60 лет. Им выплачивается специальная помощь как лицу, не имеющему права на пенсию" , - указал министр.

Напомним, в Украине вступила в силу пенсионная реформа , которая предусматривает повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году.