|Пенсию не получают около 100 тыс украинцев пенсионного возраста, - Рева
|30.03.2018 16:47
|
"Им выплачивается специальная помощь как лицу, не имеющему права на пенсию"Около 100 тысяч граждан Украины пенсионного возраста не получают пенсию сейчас и не будут получать ее в дальнейшем.
Андрей Рева. Фото: www.rbc.ua
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в программе "Свобода в деталях", передает "Радио Свобода".
"Право на пенсионную выплату должен иметь человек, который имеет страховой стаж не менее 15 лет. Эта норма была в старом законе, она осталась и в новом. То есть мы ничего здесь не поменяли, и у нас в Украине есть около 100 тысяч граждан, которые не получают пенсию. Им сейчас по 60 лет. Им выплачивается специальная помощь как лицу, не имеющему права на пенсию", - указал министр.
Напомним, в Украине вступила в силу пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году.
Документ, в частности, предусматривает проведение осовременивания пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет.