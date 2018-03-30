Алсу называют одной из самых привлекательных и талантливых певиц шоу-бизнеса.

Девушка родилась в татарской семье, довольно обеспеченной. Росла вместе с братьями, старшим и младшим, пишет со ссылкой на .

С раннего детства у Алсу проявлялись творческие способности, в первую очередь это касалось музыки. Девушка много и с удовольствием пела, а с возрастом смогла добиться значительных успехов. В 2000 году она представила Россию на конкурсе Евровидение.

Карьера отошла на второй план после замужества. В 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Пара сейчас воспитывает двух дочерей.

Семья ведет не публичный образ жизни. О том, что происходит в семье знаменитости, приходится судить по слухам. Например, неизвестно и то, где именно живет сейчас Алсу. Это скрывают еще и потому, что фанаты долгое время преследовали певицу.

Известно, что у Алсу есть квартира в центре Москвы, довольно просторная и хорошо обустроенная. Говорят, эту квартиру певице подарил отец на совершеннолетие. В 2011 году супруги приобрели квартиру в элитном жилищном комплексе Триумф-Палас на 57 этаже. Об этом позже сообщили близкие к Алсу и ее семье источники.

Помимо прочего на Рублевке семья приобрела участок, на котором построила особняк. Дом весь был обустроен самой Алсу. Ходят слухи, что решение обзавестись собственным поместьем обусловлено тем, что семье хотелось «домик чуть побольше», чтобы вся семья могла вместе отдыхать.

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