Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что мать просила его сказаться больным, чтобы не голосовать за аннексию Крыма. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пономарев: Я очень благодарен своей супруге, она все-таки великий человек Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Экс-депутат рассказал, что его мать представляла интересы бизнесмена Романа Абрамовича в Совете Федерации, однако лишилась должности из-за "неправильного" голосования."Маму оттуда выгнали после того, как она дважды проголосовала не так, как все. По закону о митингах, когда вводились ужесточения, она была одна против. И по "закону Димы Яковлева" то же самое. И все. Ее выгнали из Совета Федерации. Когда я голосовал по Крыму, мама позвонила мне: "Только не говори, что собираешься против голосовать". Я ей: "Мама, ты думаешь, я могу как-то иначе проголосовать?" – "Они тебе этого не простят". Я говорю: "Понимаю, но ты, руку на сердце положа, как считаешь?" – "Ну, – говорит, – заболей хотя бы. Подумай о детях". – "Хорошо, – говорю, – подумаю", – рассказал Пономарев.Он добавил, что принять принципиальное решение по Крыму ему помогла жена."Я очень благодарен своей супруге, она все-таки великий человек, я и сейчас, после развода, питаю к ней очень теплые чувства. Когда я шел в Госдуму, она мне сказала, что если не проголосуешь против, то домой не возвращайся. Самое главное – она сняла вот эту ответственность перед семьей. Мы же все понимали, какие будут последствия. Этот груз висел", – подытожил экс-депутат.Пономарев был единственным депутатом, проголосовавшим в марте 2014 года против включения Крыма в состав России. 7 апреля Госдума лишила его депутатской неприкосновенности, а в июне против него было открыто уголовное производство. 16 октября Госдума дала согласие на арест депутата. Эти действия против себя Пономарев считает политически мотивированными. Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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