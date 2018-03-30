Окружной административный суд Киева удовлетворил иск компании “Спортлото” против министерства финансов Украины и признал противоправную бездеятельность этого ведомства в вопросах выдачи лицензий для проведения лотерей. Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений, передает .

Суть претензий лотерейной компании сводится к тому, что еще в 2015 году она обратилась в министерство с просьбой выдать лицензию на проведение лотерей.

Однако, в Минфине обращение проигнорировали, чем нарушили действующее законодательство. Вместо рассмотрения вопроса о выдачи лицензии они направили “Спортлото” письмо, в котором сослались на отсутствие лицензионных условий, которые сами же должны были разработать еще в 2012 году.

При этом, информационное письмо, которым ограничились в Минфине — не является установленной законодательством формой ответа на подобные обращения, подчеркнули в “Спортлото”.

Суд согласился с доводами лотерейной компании и указал Минфину на их противоправную бездеятельность.

“В данном случае, как приходит к выводу суд, получив заявление истца, Минфин должен, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 6 Закона, рассмотреть заявление вместе с документами, предоставление которых в орган лицензирования предусмотрено законом, и по результатам их рассмотрения принять одно из решений: либо об оставлении заявления без рассмотрения или об отказе в выдаче лицензии, или о выдаче лицензии. Наличие или отсутствие лицензионных условий не является предпосылкой для рассмотрения заявления и принятия одного из вышеприведенных решений.

Однако, ответчиком в установленные сроки не совершено никаких действий по рассмотрению заявления и прилагаемых документов, а также — не принято ни одного из решений по результатам рассмотрения заявления. Направление вышеупомянутого письма не является выполнением приведенных выше требований закона.

Следовательно, ответчик допустил противоправную бездеятельность, которая состоит в не рассмотрении заявления и неприятии одного из приведенных решений”, — отметил суд.

В своем решении он также указал, что Минфин должен рассмотреть документы компании “Спортлото” и принять одно из решений, установленных действующим законодательством.

Но, пока суд рассматривал бездеятельность Минфина в выдаче лицензии “Спортлото”, ведомство все равно нашло способ не выдавать ее этой компании. Как указывают эксперты отрасли, в мае прошлого года Минфин выписал проект лицензионных условий под одного участника лотерейного рынка —компанию “УНЛ” (Украинская национальная лотерея), которую называют аффилированной с властью. Они подчеркивают, что лейтмотивом проекта являются монополизация лотерейного рынка страны одной частной компанией “УНЛ” и отсутствие контроля за его деятельностью, включая финансовые потоки.

Проект в таком виде отклонил ряд государственных органов: АМКУ, Госказначейство и Регуляторная служба. Первый вице-премьер Степан Кубив поручил Минфину проект исправить с учетом замечаний этих ведомств и повторно отдать им на согласование.

Но Минфин и это распоряжение проигнорировал. Ни Регуляторная служба, ни АМКУ доработанный проект не видели. Между тем, он таки “блуждает” уже где-то в Кабмине.

По данным СМИ, суть измененного проекта опять таки заключается в легализации монополизации лотерейного рынка и проведении там полулегальных азартных игр одним участником, а именно оператором “УНЛ”. Абсолютным “дном” министра финансов Данилюка журналисты назвали его пояснительную записку к измененному проекту лицусловий. Там, в частности, указано, что те государственные органы, которые не получили новый проект на ознакомление и согласование, считаются такими, что согласовали его без замечаний.

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