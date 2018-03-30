Украинские фармпроизводители отмечают необходимость урегулирования ряда вопросов по Нацперечню основных лексредств

Украинские фармацевтические производители отмечают необходимость урегулирования ряда вопросов, связанных с наполнением и применением Национального перечня основных лекарственных средств.

Как отметила директор по маркетингу и продажам ПАО "Фармак" Сусана Халилова, в настоящее время у участников рынка отсутствует четкое понимание того, будет ли происходить расширение нозологий, по которым международные непатентированные названия (МНН) вносятся в перечень, а также расширение количества молекул по уже существующим в перечне нозологиям.

"В настоящее время у нас есть возможность подачи заявок на молекулы, однако мы не понимаем, как мы можем обосновать внесение (препаратов - ИФ) по новым нозологиям, например, таких как бесплодие, несахарный диабет", - сказала она в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

С.Халилова также акцентировала внимание на необходимости возвращения процедуры Fast Trak и упрощении внесения изменений относительно МНН, включенных в перечень.

Комментируя проблему применения обновленного перечня на местах, в частности нормы об обязательном 100%-ном обеспечении препаратами из него, она отметила сложность того, "как лечебным учреждениям показать покрытие этой 100%-ной потребности".

Глава торгового дома "Интерхим-фарма" Александр Чумак, в свою очередь, высказал мнение о необходимости утверждения такой редакции перечня, которая позволила бы украинскому рынку планировать свое производство.

"Нам необходимо иметь прозрачный Нацперечень, который был бы утвержден хотя бы на пять лет. Отечественному производителю, чтобы произвести лекарственное средство и выйти на рынок, на сегодняшний день в Украине необходимо более трех лет для того, иностранному меньше месяца", – сказал глава торгового дома "Интерхим-фарма" Александр Чумак.

Президент ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий отметил проблему изъятия из Нацперечня отечественных медикаментов в ситуациях, когда эти препараты конкурируют с импортными. Кроме того, он подчеркнул, что отечественная фармпромышленность, обеспечивающая до 80% розничного рынка лекарств, способа покрыть потребность во всех препаратах, включенных в Нацперечень., при условии конструктивного диалога с Минздравом.

Председатель Экспертного комитета по формированию "Национального перечня основных лекарственных средств" Александра Олещук, со своей стороны, отметила, что работа над наполнением Нацперечня продолжается, и в настоящее время комитет рассматривает заявки на включение препаратов. В частности, в 2017 году на включение в перечень было подано 47 заявок, с начала 2018-го – еще 18.

"Мы работаем, рассматриваем заявки и надеемся на конструктивный разговор с производителями", - сказала она.

Кроме того, А.Олещук сообщила, что постоянно проводятся тренинги для заявителей по включению препаратов в Нацперечень.