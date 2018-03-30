|Украина не закупает уголь и продукцию металлургии, произведенную на неподконтрольной территории Донбасса
|30.03.2018 16:55
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Лабораторные исследования не подтвердили ни одного факта захода в Украину через РФ угля, добытого на оккупированной территорииПредседатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что уголь, добываемый на неподконтрольной правительству территории Донецкой области, поставляется в Россию, а также на некоторые предприятия, которые продолжают работу в отдельных районах Донецкой области.
Фото: atn.ua
"Немножко запустили Енакиевский металлургический завод, немного работает Макеевский металлургический завод, работают некоторые шахты, например "Комсомолец Донбасса", шахта Скочинского, Засядько, которые дают довольно серьезные объемы угля. Запустили они также некоторые коксохимы. И в принципе кокс идет как на металлургические заводы Донбасса, временно оккупированного, так и в России", - сказал Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".
При этом он выразил сомнение в том, что этот уголь поступает в Украину.
"Даже если Украина принимает в России антрацитовый уголь, то на границе таможенники проверяют, и можно отличить антрацитовый уголь, добываемый на территории временно оккупированной Донетчины и на территории Ростовской и других областей России".
Жебривский отметил, что сейчас лабораторные исследования не подтвердили ни одного факта захода в Украину через РФ угля, добытого на оккупированной территории.
"Нет и металлургической продукции (которая поступает в Украину, - ред.), поскольку на самом деле она отправляется и в Турцию, и в ту же Польшу", - добавил он.
По словам Жебривского, "после серьезного скандала" Польша прекратила закупку угля с оккупированных территорий Донбасса через РФ.
Напомним, в начале октября польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что уголь антрацит с ОРДЛО полулегально попадает в Польшу, а доходы от этого получал, в частности, так называемый экс-лидер вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий.
В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что ситуация с закупкой Польшей угля с оккупированных районов Донбасса - это "не по-партнерски".