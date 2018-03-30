Лабораторные исследования не подтвердили ни одного факта захода в Украину через РФ угля, добытого на оккупированной территории

"Немножко запустили Енакиевский металлургический завод, немного работает Макеевский металлургический завод, работают некоторые шахты, например "Комсомолец Донбасса", шахта Скочинского, Засядько, которые дают довольно серьезные объемы угля. Запустили они также некоторые коксохимы. И в принципе кокс идет как на металлургические заводы Донбасса, временно оккупированного, так и в России" , - сказал Жебривский в эфире телеканала "112 Украина" .

При этом он выразил сомнение в том, что этот уголь поступает в Украину.

"Даже если Украина принимает в России антрацитовый уголь, то на границе таможенники проверяют, и можно отличить антрацитовый уголь, добываемый на территории временно оккупированной Донетчины и на территории Ростовской и других областей России" .

Жебривский отметил, что сейчас лабораторные исследования не подтвердили ни одного факта захода в Украину через РФ угля, добытого на оккупированной территории.

"Нет и металлургической продукции (которая поступает в Украину, - ред.), поскольку на самом деле она отправляется и в Турцию, и в ту же Польшу" , - добавил он.

По словам Жебривского, "после серьезного скандала" Польша прекратила закупку угля с оккупированных территорий Донбасса через РФ.

Напомним, в начале октября польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что уголь антрацит с ОРДЛО полулегально попадает в Польшу , а доходы от этого получал, в частности, так называемый экс-лидер вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий.