В МИД России в пятницу были вызваны руководители ряда аккредитованных в РФ дипмиссий стран, которые ранее выслали российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Послам вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны, сообщает пресс-служба министерства, пишет издание Левый Берег.

Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил, что Россия вышлет 13 украинских дипломатов в ответ на выдворение из Украины 13 россиян с дипломатическим статусом.

«Зеркальная» реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-либо отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор только цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше», — написал он в .

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