|С мундштуком и ирокезом: Нина Матвиенко поразила поклонников экстравагантным образом
|30.03.2018 16:59
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Народная артистка Украины, Нина Матвиенко, которая недавно отпраздновала 70-летний юбилей, удивила поклонников новым необычным образом, сообщает JetSetter.ua.
Стоит отметить, что известная украинская певица, которую большинство украинцев привыкло видеть в вышиванках или вечерних платьях, в новой фотосессии примеряла на себя образ в британки в стиле панк.
По данным источника, Нина Митрофановна без долгих раздумий согласилась на такое смелое перевоплощение, а ее партнером по съемочной площадке стал знаменитый знаток и идол молодежи - MONATIK.
Как сообщал svodka.net, ранее Кличко вручил награду "Почетный гражданин Киева" Нине Матвиенко.В свою очередь Нина Матвиенко поблагодарила за награду и спела в сессионном зале Киевсовета песню Квитки Цисык "Где ты теперь?".
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