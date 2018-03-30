Народная артистка Украины, Нина Матвиенко, которая недавно отпраздновала 70-летний юбилей, удивила поклонников новым необычным образом, сообщает JetSetter.ua.

Стоит отметить, что известная украинская певица, которую большинство украинцев привыкло видеть в вышиванках или вечерних платьях, в новой фотосессии примеряла на себя образ в британки в стиле панк.

По данным источника, Нина Митрофановна без долгих раздумий согласилась на такое смелое перевоплощение, а ее партнером по съемочной площадке стал знаменитый знаток и идол молодежи - MONATIK.

Как сообщал svodka.net, ранее Кличко вручил награду "Почетный гражданин Киева" Нине Матвиенко .В свою очередь Нина Матвиенко поблагодарила за награду и спела в сессионном зале Киевсовета песню Квитки Цисык "Где ты теперь?".

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