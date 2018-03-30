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"Галушка-лягушка". Одноклассник Брежневой рассказал, как ее обзывали в школе
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30.03.2018 17:00
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Одноклассник украинской певицы Веры Брежневой Дмитрий Дузик
рассказал, что будущая певица дралась с одноклассницами. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Брежнева страдала от
нападок одноклассников Фото: ververa / Instagram Об этом он
рассказал в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ.По
словам Дузика, Брежнева, настоящая фамилия которой Галушка, носила
брекеты, очки с толстыми стеклами, была коротко
стриженной.Одноклассник охарактеризовал Брежневу в школе как
"несуразного гадкого утенка"."Девочки ее обзывали – очкарик,
Галушка-лягушка. В классе было 20 девочек и только шесть мальчиков.
Никто из нас ее не защищал. Она сама держала удар. Иногда даже
драки были во дворе. А после девчонки опаздывали на урок, а Вера
приходила растрепанная и заплаканная. Но всегда боролась", –
поделился воспоминаниями Дузик.Однажды, по его словам, на спину
Веры наклеили бумажку с надписью "Уродина".Вера Брежнева родилась 3
февраля 1982 года в Днепродзержинске Днепропетровской области. Она
стала известна как участница группы "ВИА Гра", в которой пела в
2003–2007 годах.
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