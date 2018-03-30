Одноклассник украинской певицы Веры Брежневой Дмитрий Дузик рассказал, что будущая певица дралась с одноклассницами. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Брежнева страдала от нападок одноклассников Фото: ververa / Instagram Об этом он рассказал в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ.По словам Дузика, Брежнева, настоящая фамилия которой Галушка, носила брекеты, очки с толстыми стеклами, была коротко стриженной.Одноклассник охарактеризовал Брежневу в школе как "несуразного гадкого утенка"."Девочки ее обзывали – очкарик, Галушка-лягушка. В классе было 20 девочек и только шесть мальчиков. Никто из нас ее не защищал. Она сама держала удар. Иногда даже драки были во дворе. А после девчонки опаздывали на урок, а Вера приходила растрепанная и заплаканная. Но всегда боролась", – поделился воспоминаниями Дузик.Однажды, по его словам, на спину Веры наклеили бумажку с надписью "Уродина".Вера Брежнева родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске Днепропетровской области. Она стала известна как участница группы "ВИА Гра", в которой пела в 2003–2007 годах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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