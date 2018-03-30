Он отметил, что если Россия будет постоянно "наклонять белорусских предпринимателей непонятно за что"

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление Лукашенко.

"Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим подробно и капитально все вопросы", - сказал президент Беларуси.

Он отметил, что если Россия будет постоянно "наклонять белорусских предпринимателей непонятно за что", то им лучше "искать счастья в другом месте".

"Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что же мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим" , - подчеркнул белорусский руководитель.