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Лукашенко поручил предпринимателям искать замену российскому рынку
30.03.2018 17:03
Лукашенко поручил предпринимателям искать замену российскому рынку
Он отметил, что если Россия будет постоянно "наклонять белорусских предпринимателей непонятно за что"
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил белорусским предпринимателям искать новые рынки для экспорта белорусских товаров из-за проблем с поставками в Россию.
Лукашенко поручил предпринимателям искать замену российскому рынку

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление Лукашенко.

"Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим подробно и капитально все вопросы", - сказал президент Беларуси.

Он отметил, что если Россия будет постоянно "наклонять белорусских предпринимателей непонятно за что", то им лучше "искать счастья в другом месте".

"Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что же мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим", - подчеркнул белорусский руководитель.

Россельхознадзор с 31 марта запрещает поставки молока с ряда белорусских предприятий. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, запреты вводятся без объяснений конкретных причин.

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