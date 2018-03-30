Холодницкий: После ознакомления с жалобой, которая будет мне предоставлена по закону, я смогу прокомментировать каждое слово Фото: nabu.gov.ua "Только после ознакомления с жалобой, которая будет мне предоставлена по закону, я смогу прокомментировать каждое слово, которое там написано. Более того, буду настаивать на публичности", – сказал Холодницкий.Он подчеркнул, что будет настаивать на публикации всех записей прослушки его кабинета, а не отдельных фрагментов."Уверен, что отстою свою позицию в рамках КДКП и уголовных производств, которые, как я понимаю, уже открыты", – отметил Холодницкий.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года.В интервью ZN.UA, которое вышло сегодня, Сытник заявил, что прослушка в кабинете Холодницкого зафиксировала, как он "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц.Впервые о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого сообщила "Украинская правда" 21 марта. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь Сытник, комментируя ситуацию, заявил, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.В ГПУ 30 марта сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился в ГПУ.Луценко 30 марта попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос об увольнении Холодницкого. Глава САП сказал, что "не держится за должность". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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