НАБУ: В действиях руководителя САП могут усматриваться признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) разъяснили, что на основании полученных данных в результате проведения негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого есть основания полагать, что в его действиях могут быть признаки для привлечения к уголовной и дисциплинарной ответственности.

В НАБУ подтвердили, что детективы Бюро в составе совместной группы со следователями Генеральной прокуратуры Украины определенный период времени осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного Генпрокуратурой по фактам возможного совершения правонарушений руководителем САП.

"Учитывая данные, полученные в результате санкционированных судом негласных следственных действий, есть основания считать, что в действиях руководителя САП могут усматриваться признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности", - сообщается на сайте НАБУ в пятницу.

При этом в Бюро указали, что вопрос привлечения руководителя САП к уголовной ответственности – в сфере компетенции Генпрокуратуры как органа досудебного следствия в упомянутом уголовном производстве.

В то же время директор НАБУ Артем Сытник 30 марта подал в квалификационно-дисциплинарную комиссию (КДК) прокуроров жалобу относительно наличия возможных дисциплинарных проступков в действиях Н.Холодницкого.

"Обнаруженные признаки возможных дисциплинарных проступков и нарушений в действиях руководителя САП никоим образом не характеризуют работу возглавляемого им органа. Поэтому подчеркиваем, что ситуация, которая сложилась вокруг руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не останавливает сотрудничество детективов с процессуальными руководителями в уголовных производствах, которые расследует НАБУ", - указали в Бюро, напомнив, что в настоящее время в работе детективов НАБУ находятся около 500 дел, процессуальное руководство в которых осуществляют прокуроры САП.

В НАБУ также заверили, что действия Бюро в данной ситуации были законными и обоснованными, "направленными на защиту законных интересов общества".

Как сообщалось, в середине марта СМИ распространили информацию со ссылкой на источники о том, что в кабинете Н.Холодницкого была установлена "прослушка", к чему может быть причастно НАБУ. "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Появилась также информация о якобы намерении Н.Холодницкого уйти в отставку в ближайшее время.

В САП заявили, что Н.Холодницкий исполняет свои обязанности в обычном режиме.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 26 марта подтвердил следственные действия, касающиеся руководителя САП: "Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины вместе с Национальным антикоррупционным бюро проводила следственные действия, которые касались в том числе и руководителя САП господина Холодницкого".

Кроме того, генпрокурор отметил, что следственные действия только начинаются, в связи с чем, ему нечего больше сообщить на данный момент. "Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить о том, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающим устройстве, которое было установлено в кабинете руководителя САП", - добавил генпрокурор.

30 марта стало известно, что в КДК прокуроров с подписями генпрокурора и директора НАБУ направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем САП Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко, дисциплинарные жалобы были направлены в КДК прокуроров в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ вместе с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

В свою очередь, директор НАБУ А.Сытник в интервью интернет-изданию ZN.UA рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства в отношении Н.Холодницкого.

"Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, часть "Народный фронт" - ИФ); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга. Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца…", - сообщил А.Сытник.

А.Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Н.Холодницкого, содержатся данные о "сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений".

Директор НАБУ отметил, что признаком, указывавшим на неправомерные и ненадлежащие действия со стороны руководителя САП, было то, что постоянно тормозились расследования, месяцами не подписывались необходимые процессуальные документы, некоторые подозрения не подписывались в течение полутора-двух лет.

В то же время Н.Холодницкий заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности в должности руководителя САП, отставки и увольнения не боится.

Он сообщил, что 3 апреля придет на допрос в Департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры и даст все показания.