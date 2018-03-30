За тысячи лет противостояния Империя VS Украина победила последняя.

Все попытки колонизировать Украину сталкивались с сопротивлением на физическом, культурном, научном и ментальном уровне.

Тысячи восстаний, литература, 1384 памятника Шевченко по всему Миру, тысячи произведений искусств украинских авторов, актеры украинского происхождения… У каждого лауреата Нобелевской премии по физике в команде был украинец.

Наши модели входят в топ сто, наши дизайнеры работают над лучшими картинами Голливуда, наши соотечественники были между создателей Гугл.

Наши изобретения лежат в основе сотен корпораций.

Ближе всех к уничтожению Украины, как ментального явления, был СССР. Даже Империя 18-19х веков, которая запрещала украинский язык и бросала за него в тюрьму, даже первая мировая война не нанесли такого урона по Украине, как СССР.

Миллионы.

Самые большие потери во второй мировой — украинцы.

В репрессиях уничтожили цвет нации, всю интеллигенцию: поэтов, режиссеров, писателей, ученых, музыкантов, врачей…. Тысячи. Та тонкая прослойка, которая строит цивилизацию. Тех, кто отвечает за развитие.

Многие эмигрировали, бежали, выжили, приспособились.

Самые большие вооруженные восстания против советов до 60-х годов были в Украине.

Майдан.

Уже теперь, в РФ для власти самое страшное слово — это Майдан. Оно внедрилось, укоренилось, его производные используют в нормативных документах, оно звучит на всех федеральных каналах.

Бандера стал национальным героем РФ, как когда-то Хан Бабай и теперь навсегда останется в м

Сказки и легенды, уже малопонятные в их значениях, будут рассказываться и через многие столетия.

«Бандера придет» и все сразу ложатся в кровать — вот результат нашей тысячелетней войны.

Титушка — слово когда-то бывшее фамилией, а теперь ставшее названием явления постсоветского пространства. Вошедшее даже в словари Великой Британии. И теперь повсеместно вошедшее в обиход РФ, как агрессивные молодые бойцы по найму для участия в акциях за власть имущих.

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Мы давно уже заразили РФ.

І результатом цієї війни є те, що більшість ка*апів не зможе прочитати цей текст без перекладача онлайн, але зробить це.

Незалежні інституції, Євроасоціація, демократичний беспорядок молодої країни, надшвидкі темпи руху до НАТО, тисячі трупів з обох боків, мовні закони, відкриття архівів КГБ, волонтерський рух, добровольці, безвіз, квоти для мови в медіа…

Та таких стратегічних змін, що повпливають на життя багатьох поколінь Україна не мала сотні роки. Та навіть за роки Незалежності до Майдану не мала.

Ми створили слова, що увійшли у міжнародні словники.

Ми тренд та форпост цивілізації.

Нам вести цю війну та нам її закінчувати на території ворога.

У 20-му сторіччі були «Німецьке» та «Японське» економічні Дива.

У 21-му буде Українське Економічне Диво.

Одне прикро.

Усі ті дива були після Війни.

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