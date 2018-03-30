NASA готовит к запуску новую миссию Transiting Exoplanet Survey Satellite, которая предназначена для поиска новых планет на орбитах вокруг близлежащих звезд.

NASA запускает новую миссию ради охоты на планеты.

Запуск аппарата Transiting Exoplanet Survey Satellite должен состояться 16 апреля этого года. В настоящее время продолжается подготовка. Об этом пишет Bloomberg, информирует svodka.net.

Известно, что 15 марта состоялась проверка систем аппарата. Она подтвердила, что спутник готов к запуску.

Перед началом миссии аппарат будет заправлен топливом, после чего его разместят внутри обтекателя отсека полезной нагрузки ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

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Запуск произведут с площадки Комплекса 40 Базы ВВС США, которая располагается на мысе Канаверал во Флориде в США.

Продолжительность запланированной миссии спутника состалвяет два года. Он оснащен четырьмя широкоугольными камерами, которые позволят ему наблюдать 85 процентов пространства вокруг.

Ранее сообщалось, что агентство NASA опубликовало впечатляющие снимки Юпитера, сделанные станцией Juno.

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