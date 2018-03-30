Гражданина РФ Евгения Никулина американские правоохранители
подозревают во взломе социальной сети LinkedIn. Он был задержан в
Чехии в 2016 году по запросу ФБР. Выдачи Никулина добивались США и
Россия Фото: pixabay.com (архив) Никулина задержали в Праге в
октябре 2016 года по запросу ФБР. Он обвиняется судом Калифорнии в
совершении хакерских атак на цели в Соединенных Штатах. В
частности, его подозревают во взломе LinkedIn, Formspring и других
сайтов. СМИ сообщали, что сотрудники ФБР также допрашивали Никулина
по делу о взломе серверов Демократической партии США. В бюро эту
информацию не подтвердили.Агентство ТАСС отмечает, что выдачи
Никулина добивалась и Россия. В РФ его обвинили в краже с помощью
интернета $3,5 тыс. в 2009 году. Никулин отвергает все
обвинения.
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