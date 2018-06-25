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Минкульт просит Авакова проконтролировать расследование нападения на лагерь ромов
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25.06.2018 10:22
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В Министерстве культуры требует от главы МВД Арсена Авакова лично
проконтролировать, чтобы дела о нападении на лагеря ромов были
доведены до суда, а виновные наказаны. В результате нападения погиб
один человек, четверо пострадали Фото: lv.npu.gov.ua "Такая
ситуация стала апогеем и продолжением ряда правонарушений,
совершенных на почве нетерпимости к представителям цыганского
национального меньшинства! Все началось два года назад с
ненаказанных преступлений и уничтожения цыганских домов в селе
Лощиновка Одесской области", – говорится в заявлении.В
министерстве напомнили о случаях нападения на таборы ромов в
Киеве."Просим Авакова взять под личный контроль
расследование соответствующих дел и доведение до справедливого суда
всех дел о нападениях на цыганские поселения и последнее
циничное и безумно жестокое убийство цыганского юноши во
Львовской области", – подчеркнули в Минкульте.Вечером 23 июня
на лагерь ромов на окраине Львова напали. В результате ножевых
ранений погиб 24-летний мужчина. В полиции сообщили о
четверых раненых. Все пострадавшие – ромы из
Закарпатья. Полиция задержала семерых несовершеннолетних
злоумышленников и 20-летнего организатора нападения.
Им сообщили о подозрении.Сайт Zaxid.net написал, что на
лагерь напали участники неонацистской
группировки "Трезвая и злая молодежь", о которой ранее не
упоминалось в СМИ. Издание отмечает, что как организатора нападения
полиция задержала 20-летнего львовянина Андрея Тычку.Старший
инспектор управления по соблюдению прав человека Национальной
полиции Украины Оксана Санагурская заявила, что задержанные
подтвердили принадлежность к группировке "Трезвая и злая
молодежь".
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