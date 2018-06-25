В Министерстве культуры требует от главы МВД Арсена Авакова лично проконтролировать, чтобы дела о нападении на лагеря ромов были доведены до суда, а виновные наказаны. В результате нападения погиб один человек, четверо пострадали Фото: lv.npu.gov.ua "Такая ситуация стала апогеем и продолжением ряда правонарушений, совершенных на почве нетерпимости к представителям цыганского национального меньшинства! Все началось два года назад с ненаказанных преступлений и уничтожения цыганских домов в селе Лощиновка Одесской области", – говорится в заявлении.В министерстве напомнили о случаях нападения на таборы ромов в Киеве."Просим Авакова взять под личный контроль расследование соответствующих дел и доведение до справедливого суда всех дел о нападениях на цыганские поселения и последнее циничное и безумно жестокое убийство цыганского юноши во Львовской области", – подчеркнули в Минкульте.Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова напали. В результате ножевых ранений погиб 24-летний мужчина. В полиции сообщили о четверых раненых. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Полиция задержала семерых несовершеннолетних злоумышленников и 20-летнего организатора нападения. Им сообщили о подозрении.Сайт Zaxid.net написал, что на лагерь напали участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь", о которой ранее не упоминалось в СМИ. Издание отмечает, что как организатора нападения полиция задержала 20-летнего львовянина Андрея Тычку.Старший инспектор управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская заявила, что задержанные подтвердили принадлежность к группировке "Трезвая и злая молодежь". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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