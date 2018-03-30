Холодницкий потребует обнародовать не отрывки, а полные записи, ставшие основанием для дисциплинарной жалобы в его адрес

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий намерен требовать обнародования всех записей, которые послужили основанием для подачи на него дисциплинарной жалобы в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП).

"Я буду требовать во время рассмотрения этой дисциплинарной жалобы обнародования всех тех записей, на которых основывается этот запрос", - сказал Н.Холодницкий на брифинге в Киеве в пятницу.

Он убежден, что будут пытаться продемонстрировать "вырезки из каких-то разговоров".

"Я понимаю, что нам сейчас будут пытаться показать отрывки из каких-то разговоров, но я настаиваю, чтобы мы услышали весь разговор целиком и действия – не слова, а действия – которые последовали за этим разговором", - сказал руководитель САП.

Он подчеркнул, что на этих записях никто не услышит ни одного случая вымогательства взятки, занесения ему чемоданов с деньгами в кабинет или предложения это сделать.

При этом руководитель САП отметил, что, вероятно, в этих записях есть беседы с использованием нецензурной лексики, в том числе с подчиненными. "Но извините, наше грязное болото коррупции белыми перчатками вычистить сложно, и я как обыкновенный человек также могу ругаться. Такая у нас работа", - сказал Н.Холодницкий.

Руководитель САП недоумевает по поводу претензий о якобы "сливе" информации по расследуемым производствам мэру Одессы Геннадию Труханову. "Сливать информацию, тем более, Труханову?! Я понимаю, что нам сейчас будут пытаться показать отрывки из каких-то разговоров, но я настаиваю, чтобы мы услышали весь разговор целиком и действия, не слова, а действия, которые последовали за этим разговором", - отметил Холодницкий.

Он заявил, что уверен в правильности своих действий и готов доказать каждое свое слово.

"Если от злости скажешь "я бы его прибил", то это не означает, что это умысел на убийство, правда? Я в своих действиях уверен и по УПК докажу каждое слово, которое обнародуют, но не отрывками разговоров, не выдерживанием слов из контекста, а полностью весь разговор и дальнейшие действия, которые последовали за этим разговором", - сказал Н.Холодницкий.

Руководитель САП рассказал, что после выявления в его кабинете прослушали, 6 марта было зарегистрировано уголовное производство по факту выявления жучка. "По своей наивности я поручил расследование этого производства Антикоррупционному бюро и понятно, как оно расследовалось", - добавил он.