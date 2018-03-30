Новый советник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон станет для России настоящим "подарком", который будет наводить на Москву ужас. Такое мнение высказал аналитик Центра национальных интересов Гарри Казианис, передает со ссылкой на .

По его словам, советник Трампа Джон Болтон усилит жесткую позицию Белого дома в отношении России. Кроме того, он может рекомендовать увеличение продаж оружия для Украины, передает "Сгодня".

"Я думаю, Джон Болтон является худшим кошмаром для России. На протяжении всей карьеры он был ястребом для России, он всегда выступал за жесткое отношение в адрес Москвы", - убежден знаток.

Казианис добавил, что Болтон будет рекомендовать президенту Дональду Трампу немало изменений в политике.

Бывший посол в 69-летний Джон Болтон станет советником президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности вместо уволенного Герберта Макмастера. Это будет третья замена на этой должности за последние 14 месяцев.

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