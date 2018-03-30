Правоохранительные органы обслуживают интересы совладельца компании «АТБ» Геннадия Буткевича.

Об это на своей странице в сети Facebook написал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

«Украинские силовые структуры продаются оптом и в розницу. Любой желающий может купить себе немножко прокуратуры, чуть-чуть полиции и добавить суд по вкусу. Можно оптом – так дешевле, можно поштучно, разово. Чтобы понять, как это выглядит на практике, довольно посмотреть на судебные процессы, в которых фигурируют компания «АТБ» и её совладелец Геннадий Буткевич», — написал политолог.

В качестве примера знаток привёл судебное дело против журналиста Артёма Руденко, снимавшего акцию протеста возле дома Буткевича в 2014 году. Уже несколько лет следствие и суды пытаются вменить сотруднику СМИ расхищение имущества бизнесмена.

«Не тех, кто разворовывал дома Януковича или Пшонки при полном попустительстве «правоохранителей», а журналиста, который даже не принимал участия в акции, а просто снимал сюжет о ней – выполнял свои профессиональные обязанности!, — подчеркнул Белашко.

Политолог также сослался на информацию, которую ранее обнародовал внефракционный народный депутат Виталий Куприй. Парламентарий обратился в правоохранительные органы с заявлением о попытках доведения до самоубийства Руденко со стороны Буткевича. Однако силовые структуры снова встали на сторону совладельца «АТБ».

Кроме того, нардеп Куприй опубликовал информацию о «сотрудничестве» Буткевича с областным управлением СБУ в Сумской области. По словам депутата, глава управления Владислав Косинский якобы «катается на частном вертолете Буткевича». Также нардеп утверждает, что «поверенный» Буткевича Владимир Евдокимов ходит «как к себе на работу» в Главное управление ГПУ порасследованию отдельно важных дел в сфере экономики.

Ещё один пример «неуязвимости» предпринимателя связан, по мнению политолога, со скандалом вокруг АТОшника Станислава Федорчука, которому якобы нахамила кассирша в магазине «АТБ». Сначала руководство уволило сотрудницу, однако в скором времени компания подала судебные иски против военнослужащего и поддержавшего его активиста. Компания потребовала с каждого по 25 тысяч гривен компенсации за клевету. Несмотря, на абсурдность ситуации, суд внимает «аргументам» «АТБ», написал Белашко.

«Почему так получается, что все граждане равны перед законом, но одни равнее других? О каком вообще правоохранении и правосудии может идти речь при таких подходах?», — добавил Белашко.

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