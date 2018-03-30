"Конечная". Вышел трейлер фильма с Марго Робби. Видео
30.03.2018 17:24
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер фильма
"Конечная". Это история двух киллеров, которые намерены выполнить
очередной заказ. При подготовке к выполнению своей работы они
встречают девушку Энни, которая перевернет их планы. Роли исполнили
Марго Робби, Саймон Пегг, Декстер Флетчер, Макс Айронс, Мэттью
Льюис. Премьера фильма запланирована на 11 мая 2018 года. |
Робби исполнила в ленте главную роль Скриншот: Movieclips Trailers
/ YouTube видео Видео:
Movieclips Trailers / YouTube