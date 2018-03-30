Вот бывает же такое в жизни! Три брата и в душе, и на внешность - коренные американцы, попали служить в российскую армию. И куда бы ещё ни шло, если бы на юг ребята попали, но ведь нет, по иронии судьбы оказались наши герои в Уссурийске, да ещё в русской десантуре.

Как такое вообще вероятно? Очень просто. Отец этих ребят был коренным афроамериканцем, который женился на русской девушке. Соответственно, так как мать у парней русская, то и они получили российское гражданство. По желанию конечно.

Но вот когда получали, то не думали, что придется отслужить в армии, но не рейнджерами, а российскими солдатами срочной службы.

Возможность отказаться у них конечно также была, могли просто уехать жить обратно в Америку и пойти в армию там, если бы была такая необходимость. Но ребятам захотелось экзотики.

Решили парни остаться в России. Ну и соответственно пришли с поклоном в военкомат после очередной повестки.

В военкомате сначала не поняли ничего, подумали сотрудники что это розыгрыш такой. Но посмотрев документы, поняли, что ребята подлежат реальному призыву. И призвали.

Попали братья американцы на сборный пункт. Там тоже все в шоке были с этих россиян. Но что поделать, служба есть служба.

Но и спокойно мимо этой ситуации пройти не смогли. То ли подшутить решили, то ли из-за необходимости, но отправили служить братьев в 83 десантно-штурмовую бригаду, базирующуюся в Уссурийске, что на Дальнем Востоке находится. А климат там, сами знаете, так себе.

Ну в общем попали ребята «мама не горюй». Все думали, что пожалеют братья, что в Америку не уехали… Но нет. Видимо не зря ребятам российское гражданство дали. Оказались крепкими.

На удивление всем службу несли исправно, не жаловались. Мерзли конечно, в бушлатики кутались. Пожалели их, выдали дополнительное бельё.

Вот что рассказывают сами американские «ВДВшники»:

«Служба оказалась интересной. Российскую армию представляли себе совсем по-другому. Нам говорили, что идти служить в России не стоит, напрасная трата времени. Мол, учат в российской армии только картошку чистить да портянки наматывать.

Это не так, хотя и картошка, и портянки присутствуют. Мы узнали много нового и интересного, познакомились с русскими сверстниками. На нас сначала смотрели все с удивлением, но после привыкли. Даже называть нас русскими именами стали.

Самая сильная проблема — российский холод. Ребята нас успокаивали, говорили что скоро наступит лето. Но на самом деле после той зимы, которая белая, наступила другая зима — зелёная. Стало чуть теплее, но мы всё равно мёрзли.

Больше только понравилось российское оружие. Оно реально крутое. Стреляет в любую погоду и при любых условиях. Вряд ли США могут похвастаться подобным.

Но главное в России — это характер русских. Он неповторим. Солдата наказывают, ставят в наряд, (как раз чистить эту самую картошку), а он радуется — вечерком пожарим картошечки, поедим. Это удивительно!

Русские очень упрямые и добиваются своего любой ценой. Постоянно прикрывают друг друга, по-товарищески. И нас прикрывали. Мы даже однажды в самоход ходили. Но нам было сложнее, уж слишком заметные на общем фоне были.

Но в общем, мы нисколько не жалеем о проведённом в российской армии времени. Двое из нас приняли решение остаться в России жить насовсем. Только не в Уссурийске, а в Краснодаре.»

Что тут скажешь? Молодцы ребята.

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