Основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди похоронят за деньги вкладчиков второй пирамиды "МММ-2011". Об этом сообщил адвокат Александр Молохов, передает со ссылкой на "РИА Новости".

"У него были очень плохие отношения с братом, следовательно он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая жена, а оплатила группа участников второй пирамиды "МММ-2011", - сообщил Молохов.

Напомним, Сергей Мавроди умер 26 марта в возрасте 62 лет. Предварительной причиной смерти Мавроди мог стать добрый приступ, накануне, 25 марта он был госпитализирован в 67-ю горбольницу, где скончался утром 26 марта.

Так, Сергей Мавроди являлся основателем акционерного общества “МММ”, которое считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. По некоторым данным, потерпевшими от участия в пирамиде были признаны 10 454 человека.

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