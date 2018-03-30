Национальное антикоррупционное бюро заявило, что полученные в результате прослушки антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого данные содержат признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности.

«Учитывая данные, полученные в результате санкционированных судом негласных следственных действий, есть основания считать, что в действиях руководителя САП могут усматриваться признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности», — сообщается на НАБУ.

При этом в бюро указали, что вопрос привлечения руководителя САП к уголовной ответственности — в сфере компетенции Генпрокуратуры как органа досудебного следствия в упомянутом уголовном производстве.

НАБУ заверило, что его действия в данной ситуации были законными и обоснованными, «направленными на защиту законных интересов общества».

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