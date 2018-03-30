Большая часть суммы, которую потратили в 2018 году на Государственное бюро расследований, составляет оплата труда. Госбюро расследований руководит Труба Фото: president.gov.ua Из этой суммы более 1255,7 тыс. грн составила оплата труда, остальное – начисление на оплату труда.Всего на деятельность Бюро в 2018 году утверждена смета в размере почти 651 млн грн. Сюда вошли, в частности, затраты на оплату коммунальных и прочих услуг, деньги на командировки и на приобретение материалов, оборудования и инвентаря.Закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта закон вступил в силу.16 ноября 2017 года конкурсная комиссия избрала Романа Трубу директором Государственного бюро расследований, Ольгу Варченко – первым заместителем главы ГБР, а Александра Буряка – замдиректора бюро.С 20 ноября только следователи ГБР имеют право заниматься расследованием преступлений, совершенных экс-президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генеральной прокуратуры Украины, главой Национального банка, судьями, правоохранителями, чиновниками антикоррупционных органов.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что формирование штата Госбюро расследований может затянуться на год. По его словам, в течение этого времени следствие придется вести Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел при сотрудничестве с бывшими следователями прокуратуры, которые будут называться процессуальными руководителями.20 декабря Труба отмечал, что формирование штата зависит от работы конкурсной комиссии.6 февраля 2018 года директор ГБР Роман Труба призвал парламент "как можно скорее" принять поправки к закону о ГБР, которые позволят проводить конкурсы на руководящие должности в бюро самому ГБР. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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