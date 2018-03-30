Вы когда — нибудь видели, как убивает анаконда? Как сжимаются ее кольца вокруг жертвы? Наблюдали ли за ее тактикой и охотой? Это очень любопытный процесс, который легко можно перенести на реалии нашего мира.

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Как родилась Анаконда?

Этим термином был обозначен хитрый план главнокомандующего союзными войсками в североамериканской гражданской войне 1861-1865 гг. генерала Мак-Клеллана.

Сутью плана было полное блокирование мятежного Юга с суши и моря, и постепенное экономическое удушение сырьедобывающих южных штатов индустриальным Севером.

Оформив свою стратегию в первой крупной войне, США уже не отступали от нее. Вскоре были проведены и соответствующие теоретические разработки американца Альфреда Мэхэна и англичанина Бэзила Лиддел Гарта.

В наиболее общем виде принципы стратегии «Анаконды» сводятся к следующему:

— ведение военных действий в непосредственных экономических интересах своей страны с использованием идеологии только в качестве пропагандистского прикрытия;

— использование экономической блокады в качестве основного способа стратегических действий;

— уклонение от решительных столкновений с главными группировками вооруженных сил противника;

— перекладывание основной тяжести борьбы с вооруженными силами противника на своих союзников;

— достижение победы за счет разрушения экономики и терроризирования населения государства (коалиции) противника;

— стремление к вытеснению из конкурентной борьбы как противника, так и союзников.

Цель подобной тактики — охват Евразии американскими политическими и военными базами и союзами, проверить это легко, стоит только взглянуть на базы НАТО.

Посмотрите на тот небольшой список стран, которые противостоят англосаксонскому миру:

Китай, Северная Корея, Ирак и Ливия.

Ирак сохранил свою военную сила, в связи с чем от полного контроля над мировой топливной цистерной Персидского залива США так же далеки, как и до агрессии против Ирака. Первый сдерживающий фактор. Что в итоге произошло: США не были в состоянии самостоятельно начать и вести войну, следовательно и были вынуждены выступить от имени ООН и создать коалицию из 22 государств. Все. Создание всех этих союзов — это блеф.

США оккупировали капитулировавшую Японию, юг Кореи, о. Тайвань и ряд территорий континентального Китая. В Китае американцам пришлось отступить. Единственное, что смогли сделать американцы — сохранить Тайвань как свой плацдарм. Тем не менее Китай и по этот день остается для США нереализованной целью стратегического контроля в регионе. Темп экономического развития Китая превысил американский. Чем больше Путин сотрудничает с Китаем, тем больше послов будут высылаться и высылать из всех европейских и англосаксонских стран.

Основными принципами стратегии «Анаконды» принято считать следующие:

— экономическая блокада ( давление ощущают все)

— психологическая война ( очень любопытный пункт, который сложно действительно доказать, но он есть: Олимпиада, Скрипаль, Евровидение, ЧМ, дипломаты и еще пару мешков событий, который так или иначе не дают сконцентрироваться на чем -то более глобальном, народ взволновал, атмосфера накаленная, расшатывают при любой возможности.)

«Инстаграм есть, Телеграм есть, а Пентаграма нету. Хотя, можно так называть всю совокупность глобалистских медиа.»

— НАТО и военные операции на периферии Восточного блока

— Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО

— Прибалтика, Польша, Румыния, Болгария и Молдавия проводят массовые учения НАТО с участием западноевропейских военных.

— Военное присутствие НАТО на Украине уже не скрывается, постоянно идут учения, идет поставка радаров и броневиков, количество иностранных наемников и «советников» перешло на тысячи.

— В Турции происходит попытка сместить Эрдогана и поставить на его место прогюленовских, то есть проамериканских военных. В случае успеха США могли бы подмять под себя и основного союзника Турции — Азербайджан.

— НАТО продолжают оккупацию Ирака и Афганистана, где вновь продлили свое военное присутствие.

— На саммите НАТО вновь вспомнили о Грузии—заявив о подготовке страны к членству в Альянсе.

— В Южной Корее готовятся к установке ПРО.

— В Японии продолжают действовать американские базы и ПРО, на которые США перебрасывают стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, способные нести ядерные заряды.

Преувеличение ли это или все действительно так и есть. Для того, чтобы принять для себя решение существуют ли на самом деле такой план или он придман пропагандистами, довольно взглянуть на последние 2 десятилетия. Еще до Крыма, да даже еще до Путина.

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