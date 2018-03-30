|Пробуждение анаконды: как сжимается кольцо
|30.03.2018 17:34
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Вы когда — нибудь видели, как убивает анаконда? Как сжимаются ее
кольца вокруг жертвы? Наблюдали ли за ее тактикой и охотой? Это
очень любопытный процесс, который легко можно перенести на реалии
нашего мира.
Как родилась Анаконда?
Этим термином был обозначен хитрый план главнокомандующего союзными войсками в североамериканской гражданской войне 1861-1865 гг. генерала Мак-Клеллана.
Сутью плана было полное блокирование мятежного Юга с суши и моря, и постепенное экономическое удушение сырьедобывающих южных штатов индустриальным Севером.
Оформив свою стратегию в первой крупной войне, США уже не отступали от нее. Вскоре были проведены и соответствующие теоретические разработки американца Альфреда Мэхэна и англичанина Бэзила Лиддел Гарта.
В наиболее общем виде принципы стратегии «Анаконды» сводятся к следующему:
— ведение военных действий в непосредственных экономических интересах своей страны с использованием идеологии только в качестве пропагандистского прикрытия;
— использование экономической блокады в качестве основного способа стратегических действий;
— уклонение от решительных столкновений с главными группировками вооруженных сил противника;
— перекладывание основной тяжести борьбы с вооруженными силами противника на своих союзников;
— достижение победы за счет разрушения экономики и терроризирования населения государства (коалиции) противника;
— стремление к вытеснению из конкурентной борьбы как противника, так и союзников.
Цель подобной тактики — охват Евразии американскими политическими и военными базами и союзами, проверить это легко, стоит только взглянуть на базы НАТО.
Посмотрите на тот небольшой список стран, которые противостоят
англосаксонскому миру:
Ирак сохранил свою военную сила, в связи с чем от полного контроля над мировой топливной цистерной Персидского залива США так же далеки, как и до агрессии против Ирака. Первый сдерживающий фактор. Что в итоге произошло: США не были в состоянии самостоятельно начать и вести войну, следовательно и были вынуждены выступить от имени ООН и создать коалицию из 22 государств. Все. Создание всех этих союзов — это блеф.
США оккупировали капитулировавшую Японию, юг Кореи, о. Тайвань и ряд территорий континентального Китая. В Китае американцам пришлось отступить. Единственное, что смогли сделать американцы — сохранить Тайвань как свой плацдарм. Тем не менее Китай и по этот день остается для США нереализованной целью стратегического контроля в регионе. Темп экономического развития Китая превысил американский. Чем больше Путин сотрудничает с Китаем, тем больше послов будут высылаться и высылать из всех европейских и англосаксонских стран.
Основными принципами стратегии «Анаконды» принято считать следующие:
— экономическая блокада ( давление ощущают все)
— психологическая война ( очень любопытный пункт, который сложно действительно доказать, но он есть: Олимпиада, Скрипаль, Евровидение, ЧМ, дипломаты и еще пару мешков событий, который так или иначе не дают сконцентрироваться на чем -то более глобальном, народ взволновал, атмосфера накаленная, расшатывают при любой возможности.)
«Инстаграм есть, Телеграм есть, а Пентаграма нету. Хотя, можно так называть всю совокупность глобалистских медиа.»
— НАТО и военные операции на периферии Восточного блока
— Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО
— Прибалтика, Польша, Румыния, Болгария и Молдавия проводят массовые учения НАТО с участием западноевропейских военных.
— Военное присутствие НАТО на Украине уже не скрывается, постоянно идут учения, идет поставка радаров и броневиков, количество иностранных наемников и «советников» перешло на тысячи.
— В Турции происходит попытка сместить Эрдогана и поставить на его место прогюленовских, то есть проамериканских военных. В случае успеха США могли бы подмять под себя и основного союзника Турции — Азербайджан.
— НАТО продолжают оккупацию Ирака и Афганистана, где вновь продлили свое военное присутствие.
— На саммите НАТО вновь вспомнили о Грузии—заявив о подготовке страны к членству в Альянсе.
— В Южной Корее готовятся к установке ПРО.
— В Японии продолжают действовать американские базы и ПРО, на которые США перебрасывают стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, способные нести ядерные заряды.
Преувеличение ли это или все действительно так и есть. Для того, чтобы принять для себя решение существуют ли на самом деле такой план или он придман пропагандистами, довольно взглянуть на последние 2 десятилетия. Еще до Крыма, да даже еще до Путина.Источник - .
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