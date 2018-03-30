Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко задекларировал свои доходы за 2017 год. Декларация размещена в официальном Едином государственном реестре деклараций, передает

Так, согласно декларации, в 2017 году вице-премьер по основному месту работы получил заработную плату в размере 614 283 грн. Кроме того, он получил 997 грн в виде процентов от вклада в банке. Его жена в 2017 году заработала значительно меньше, а именно 283 375 грн.

Добавим, что в прошлом году, согласно декларации, уменьшилось количество наличных средств, которые госслужащий держит как в национальной валюте - 400 тыс. грн. (500 тыс. грн. В 2016 году), так и в валюте, а именно доллары США - 11 тыс. (15 тыс. в 2016 году), но увеличился объем средств, которые Розенко разместил на банковском счете - 200 тыс. 10 грн (45 тыс. в 2016 году).

Напомним, в 2017 году директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник приобрел автомобиль KIA Sportage стоимостью 802 000 гривен.

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