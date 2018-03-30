ФФУ обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФАРЕ (организация Футбол против расизма в Европе, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии) добавить символику российско-оккупационных организаций «ЛДНР» в перечень запрещенных во время футбольных матчей.

Об этом говорится в сообщении на официальном ресурсе Федерации футбола Украины, пишет издание .

Как официальный сайт ФФУ, федерация обратилась 16 марта в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное дело по факту демонстрации символики «ДНР» во время ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер — Рома.

ФФУ также поблагодарила болельщиков, которые обратили внимание на эту ситуацию и выступили с инициативой подать жалобу в эти футбольные структуры.

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Накануне появилась информация, что УЕФА взялся за рассмотрение жалобы Федерации футбола Украины на появление флага военно-террористической организации «ДНР» во время ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Рома — Шахтер.

В деле, которое указано на официальном сайте УЕФА, на момент публикации новости нет упоминания о расследовании появления флага военно-террористической «ДНР» во время этого поединка на трибунах с итальянскими болельщиками. В то же время, Союз открыл дисциплинарное дело по поводу фанатов Ромы за использование пиротехники, а также по поводу мальчиков, подающих мячи, за затягивание времени по ходу матча.

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