|Два роки "мовчанки": Святослав Вакарчук випустив новий кліп (ВІДЕО)
|30.03.2018 17:38
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Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук "мовчав" два роки і сьогодні несподівано для шанувальників потішив їх новою піснею, а заразом і відео до неї - композиція має назву "Без тебе".
Режисером кліпу виступила Анна Бурячкова, а зйомки відбувалися у США - саме в Америці зараз навчається сам співак.
"Весна завжди приходить несподівано", - підписав ролик Вакарчук.
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