Погода, Новости, загрузка...
Два роки "мовчанки": Святослав Вакарчук випустив новий кліп (ВІДЕО)
30.03.2018 17:38
2043_80713_0.jpg (16.37 Kb)

Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук "мовчав" два роки і сьогодні несподівано для шанувальників потішив їх новою піснею, а заразом і відео до неї - композиція має назву "Без тебе".

Режисером кліпу виступила Анна Бурячкова, а зйомки відбувалися у США - саме в Америці зараз навчається сам співак.

"Весна завжди приходить несподівано", - підписав ролик Вакарчук.


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить