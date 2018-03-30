|Канада назвала условие предоставления Украине летальной оружия
|30.03.2018 17:38
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Канада поддерживает суверенитет Украины, однако не будет предоставлять бесплатно летальное оружие.
Об этом говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, передает со ссылкой на .
"Правительство Канады отдано поддержке Украины в ее усилиях по поддержке суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставления летальной поддержки Украине в форме безвозмездной передачи летального оружия от одного войска другому", - говорится в ответе.
При этом в документе отмечается, что правительство Канады "остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование".
Между Украиной и решается вопрос о том, как будет предоставляться оружие от правительства Соединенных Штатов, не есть от коммерческих компаний.