Россия финансирует так называемые народные республики в Украине, однако это сложно доказать, потому что деньги идут из карманов приближенных к президенту РФ Владимиру Путину олигархов.

«Есть два аспекта. Один мы можем доказать в судах, другой – нет. Мы не можем доказать, что финансирование всех этих подразделений, захарченков-плотницких и т.д. идет напрямую из российского бюджета. Потому что это все идет из карманов приближенных к Путину олигархов. Так с 2014 года. Деньги на содержание военных подразделений, на развертывание штабов, на проведение тех или иных операций давали российские олигархи», – рассказал в интервью «Обозревателю» координатор проекта «СтопТерор» Семен Кабакаев, информирует svodka.net.

По его словам, все средства переводятся в Луганск и Донецк не со счета на счет.

«Их из России в Луганск и Донецк привозят «в чемоданах», отдают местным, а они уже потом отчитываются, куда эти деньги были потрачены. Но кое-что мы доказать таки можем. На территории РФ официально зарегистрированы фонды. Например, «Фонд помощи Новороссии», который занимается поддержкой войны на территории Украины, финансированием боевиков. Они классифицируют это как «помощь добровольцам и ополченцам», но согласно международному законодательству это недопустимо», – подчеркнул он.

Кабакаев также отметил, если это делают частная компания, благотворительный фонд или общественная организация, они все равно являются субъектами РФ.

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«Россия несет ответственность за них, а значит — и за финансирование войны на территории другого государства. Вот здесь мы уже имеем полную доказательную базу по счетам этих организаций, с ответственными лицами. Сбор информации упрощается еще и тем, что они как благотворители или ОО делают фото и видеоотчеты, приезжают в оккупированные Луганск или Донецк и начинают раздавать эту помощь военным», – добавил Кабакаев.

Он напомнил, что из России привозили патроны, обмундирование и медицинские препараты.

«И все это можно классифицировать, подкладывать фото и видео – и они все за это должны нести ответственность. Если кто-то из них думает, что это им обойдется – глубокое заблуждение», – резюмировал он.

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