Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий отметил, что трижды подписывал процессуальные документы по уголовному производству, где фигурирует мэр Одессы Геннадий Труханов, потому что в них были недостатки. Сытник заявлял, что Холодницкий информировал Труханова Фото: omr.gov.ua "Относительно Труханова... Я хочу и буду настаивать во время рассмотрения этой дисциплинарной жалобы (генпрокурор Юрий Луценко сегодня попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос об увольнении Холодницкого. – ) на обнародовании всех этих записей, на которых основаны такие заявления. Сливал информацию Труханову... Знаете, я трижды переподписывал подозрения из-за недостатков, которые там были. Под подозрением Труханову стоит моя личная подпись... Нам сейчас будут показывать вырезки из разговоров, но я настаиваю, чтобы мы услышали весь разговор полностью и действия (не слова, а действия), которые последовали за этим разговором", – сказал Холодницкий.Он заявил, что "уверен" в своих действиях.Также антикоррупционный прокурор опроверг, что якобы ему было известно о пребывании Труханова за границей до того, как об этом узнало следствие."Неправда. Мы руководствуемся только информацией следствия и Госпогранслужбы, которая предоставляет такую информацию", – сказал Холодницкий.Сегодня директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что прослушка в кабинете Холодницкого зафиксировала, как он "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц. По словам главы НАБУ, эти данные, в частности, касались расследования против Труханова, которого следствие подозревает в причастности к схеме по нанесению ущерба местному бюджету Одессы.Впервые о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого сообщила "Украинская правда" 21 марта. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. Сытник, комментируя ситуацию, заявил, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.Сегодня в ГПУ заявили, что Холодницкий не пришел на допрос, отметив, что у него должны были отобрать образец голоса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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