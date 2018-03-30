В пятницу, 30 марта, руководство Российской Федерации объявило персонами нон грата дипломатов 23 стран мира в ответ на высылку российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

"30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что этим людям вручили ноты протеста и заявлено, что российская сторона объявляет персонами нон грата столько же сотрудников дипучреждений этих стран, сколько российских дипломатов они выслали.

"С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на соответствующие шаги по данных государствах", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация выдворит из страны аналогичное количество американских дипломатов в ответ на действия США .

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