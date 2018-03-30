Представители профсоюза "ФПАРРиЗУ" обратились в Министерство инфраструктуры Украины с требованием расторгнуть трудовой договор с директором Украэроруха Дмитрием Бабейчуком. Об этом говорится в документе, который есть в наличии

"Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации "Инженерно-технических специалистов" ПП "ФПАРРиЗУ" требует от Министерства инфраструктуры Украины расторжения трудового договора (контракта) с директором Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Бабейчука Д.", - говорится в обращении.

Соответствующее обращение обосновано тем, что власть "Украэроруха" часто нарушала действующее законодательство Украины относительно трудовых коллективов. В частности, представители трудового коллектива жалуются на то, что руководство Украэроруха игнорирует решения, которые были вынесены на общих собраниях трудовых коллективов. Таким образом, власть ГП нарушает Закон Украины "О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями", - обосновали свое обращение в профсоюзе.

Напомним, впервые требование об увольнении Д.Бабейчука и его заместителей, коллектив "Украэроруха" направил в Министерство инфраструктуры Украины еще в декабре прошлого года (по итогам Конференции трудового коллектива).

Тогда, профильный министр В.Омелян пообещал "навести на предприятии порядок", а вместо этого его заместитель инициировал переписывание устава "Украэроруха".

Также, В.Омелян обещал, что любые решения относительно дальнейшей судьбы руководства ГП будут приниматься по итогам финансового аудита предприятия, однако до сих пор данных указанного аудита ни Министерство инфраструктуры, ни руководство "Украэроруха" не обнародуют. И это несмотря на обещание, что финпроверка должна была быть завершена еще 23 марта текущего года.

Между тем, руководитель ГП "Украэрорух" Д.Бабейчук уже почти три месяца находится на больничном, куда пошел на волне коррупционного скандала о хищении средств предприятия. Его обязанности исполняет Александр Доценко, у которого по данным "Знай.юа", нет ни профильного образования, ни соответствующего опыта в сфере обеспечения безопасности полетов.

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