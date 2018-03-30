Порошенко обнародовал электронную декларацию о доходах за 2017 год

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2017 году составили 16 млн 303 тыс 874 грн, из которых уплачен налог на доход физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам, а также взыскано 1,5% военного сбора.

"Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16 млн 303тыс.874 грн. 336 тыс из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15млн 795 тыс 874 грн - проценты по депозитам. С этими и другими данными можно ознакомиться в электронной декларации Петра Порошенко за 2017 год, которая сегодня появится в открытом доступе", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте главы государства в пятницу.