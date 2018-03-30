С 1 апреля билеты на посещение Тадж-Махала будут иметь лимит по времени — не более трех часов пребывания.

Туристам ограничат посещение дворца Тадж-Махал в Индии, информирует svodka.net.

Власти с 1 апреля ограничат посещение индийской гробницы Тадж-Махал тремя часами, чтобы избежать давки, сообщает британская газета Daily Mail.

По данным издания, часто количество туристов, посещающих достопримечательность, достигает 50 тыс человек в сутки, и они там находятся на протяжении только дня, несмотря на то, что это создает давку.

Тадж-Махал — гробница, построенная в 17 веке императором Шах-Джаханом для своей любимой жены. Ежедневно ее посещают от 10 до 15 тыс туристов, но в выходные дни их число намного больше.

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