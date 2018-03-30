Российская компания "Газпром" подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с компанией "Нафтогаз України", который касается транзита газа через Украину. Ходатайство было подано 29 марта в Апелляционный суд швецкого округа Свеа Фото: ЕРА Ходатайство было подано 29 марта.Российская компания мотивирует подачу апелляции "существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения", пишет "Интерфакс".28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Медведев сообщил, что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта.13 марта Миллер заявил, что "Газпром" инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогазом України", чтобы не платить новые штрафы в 2018 и 2019 годах.27 марта в "Газпроме" заявили, что начали переговоры с "Нафтогазом" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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