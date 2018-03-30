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"Газпром" обжаловал решение арбитража по спору с "Нафтогазом"
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30.03.2018 17:48
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Российская компания "Газпром" подала апелляцию на решение
Стокгольмского арбитража по спору с компанией "Нафтогаз України",
который касается транзита газа через Украину. Ходатайство было
подано 29 марта в Апелляционный суд швецкого округа Свеа Фото:
ЕРА Ходатайство было подано 29 марта.Российская компания мотивирует
подачу апелляции "существенными процессуальными нарушениями,
допущенными арбитрами при вынесении этого решения", пишет
"Интерфакс".28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск
"Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах
транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По
результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром"
должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало
известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України"
в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В
российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в
Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского
решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и
заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации
убытков.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей
Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру
расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через
Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных
стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал
акцию #Прикрути, к которой присоединился
президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил,
что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Медведев
сообщил, что решение арбитража по контракту на поставку газа
компания уже обжаловала, а по разбирательству о транзите
апелляция будет подана до конца марта.13 марта Миллер заявил,
что "Газпром" инициировал расторжение контрактов с НАК
"Нафтогазом України", чтобы не платить новые штрафы в 2018 и
2019 годах.27 марта в "Газпроме" заявили, что начали
переговоры с "Нафтогазом" о расторжении контрактов на поставку и
транзит газа.
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