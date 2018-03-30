Итак, поляки добились своего и подписали договор на покупку высокотехнологичной ЗРК Patriot. При этом, Польша не только станет владелицей данной системы, но и благодаря ведению переговоров потратит на все про все менее $5 млрд, а если точнее то $4,75 млрд!

Таким образом, Войско Польское получит в свое распоряжение 4 полноценные батареи, которые помимо стандартного набора из РЛС AN/MPQ-65, ПУ М903, командных пунктов IBCS Engagement Operations Centers (EOC), и прочих комплектов, будут иметь более двухсот ракет РАС-3 MSE, и вот это самое интересное.

Дело в том, что когда обычно заходит речь о ЗРК Patriot, то в первую очередь данная система ассоциируется с ПВО, предназначенной для уничтожения вражеской авиации или же МБР, траектория полета которых предсказуема. Между тем, именно ракеты РАС-3 MSE предназначены для уничтожения ракет, запускаемых с ОТРК. По сути, Польша закупила не просто ЗРК для защиты своего воздушного пространства от посягательств ВКС РФ, но, в первую очередь, для противодействия российским “Искандерам”.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Стоит отметить, что Варшава очень удачно подобрала момент, чтобы торговаться с Вашингтоном с максимальной выгодой для себя. Ведь в Калининградской области в феврале этого года были размещены ОТРК “Искандер-М”, что вызвало негодование в Вашингтоне. Ответом на российские ОТРК в оккупированной Кремлем Восточной Пруссии, стали американские ЗРК в Польше.

Ложкой дегтя в данной истории можно считать то, что завершатся поставки ЗРК Patriot в Польшу лишь к 2022 году, а полная боеготовность системы ожидается к 2024 году.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира