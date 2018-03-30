Руководитель САП Назар Холодницкий будет настаивать на публичном рассмотрении жалобы, которую направлено в отношении его в Квалификационную-дисциплинарную комиссию прокуроров и обнародование записей, сделанных в его кабинете. Об этом он заявил во время брифинга, передает

"Когда я ознакомлюсь с жалобой, которую мне подали я буду обязательно настаивать на публичном рассмотрении этого дисциплинарного производства. Я прокомментирую каждое слово, которое сказано... Я буду настаивать при рассмотрении этой дисциплинарной жалобы на обнародованные всех записей", - сообщил Н.Холодницкий.

Кроме того, он добавил, что на записях, которые делались у него в кабинете, нет фактов вымогательства взяток.

"На этих записях вы не услышите ни одного факта вымогательства мной взяток, занесения мне чемоданов с деньгами в кабинеты или предложения этого делать. Я уверен, что этого нет. Что есть на этих записях? Да, вероятно там есть нецензурное общение, в том числе и с подчиненными... Я как обыкновенный человек тоже умею ругаться. Такая у нас работа", - резюмировал Н.Холодницький.

Напомним, Генеральный прокурор Украины просит квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП.

Как сообщал ГПУ вместе с НАБУ прооводит следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

Как известно, 30 ноября 2015 тогдашний Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом назначил на должность заместителя Генерального прокурора Украины руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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