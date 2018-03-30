В конце марта во влиятельном журнале Time в статье, посвященной новому президентскому сроку Владимира Путина, известный российский журналист Михаил Зыгарь написал, что Кремль вероятно будет «готов решить проблему Донбасса» путем создания на оккупированной территории временной международной администрации. О том, почему информация о будущей ликвидации так называемых ДНР—ЛНР похожа на «слив», а РФ в ближайшее время вряд ли будет решать проблему псевдореспублик боевиков, «Апострофу» рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

По поводу информации о том, что Кремль якобы готов согласиться на формирование на Донбассе временной международной администрации (что действительно положит конец существованию так называемых ДНР-ЛНР, — «Апостроф»), у меня есть два соображения. Во-первых, Михаил Зыгарь — очень хороший журналист, но сейчас он не является инсайдером. Конечно, он и раньше не принадлежал к числу лиц, принимающих решения, но как журналист кремлевского пула был приближенным и мог непосредственно наблюдать, как лица, принимающие решения, друг с другом взаимодействуют. А теперь он в лучшем случае с кем-то поговорил, ему кто-то один что-то сказал. Это существенно другой уровень, информирует svodka.net.

Для Кремля он сейчас, скорее, чужак. Поэтому, если ему что-то сообщают, то, скорее только, это такая информационная операция. Или для того, чтобы проверить реакцию общественности, или по каким-то еще внутренним соображениям. Поэтому надо относиться к этой публикации не как к источнику информации о реальных настроениях кремлевских игроков, а как к тесту. Так довольно часто используют сильных, хороших журналистов, чтобы через них запустить какую-то идею и посмотреть, какая будет реакция.

Важно то, что в Кремле кто-то посчитал необходимым Михаилу Зыгарю такую идею подбросить. Значит, эта тема в Кремле обсуждается. Значит, есть какие-то точки зрения, что что-то надо делать с ДНР и ЛНР. Мне кажется, более-менее понятно, в чем проблема: для Кремля они — очень дорогое удовольствие, как в смысле экономическом, так и в смысле политическом. Поэтому, вероятно, там готовы рассмотреть варианты насчет каких-то подвижек, чтобы часть расходов переложить на Украину или еще на кого-то.

Надо иметь в виду, что, когда говорят про международные силы, очень важна детализация, потому что они могут быть из Узбекистана и Туркменистана, а могут — из Польши или Германии. Но то, что эту информацию отдали для публикации, означает, что как минимум есть озабоченность. Это вовсе не значит, что Кремль будет действительно что-то менять. Потому что вовсе не обязательно, что те люди, которые говорили с господином Зыгарем, играют ключевую роль в принятии решений. Очень может быть, что наоборот, и целью было ослабить тех, кто выступает за нормализацию отношений. После этой публикации противоположные силы в Кремле могут озаботиться и начать действовать в более жестком направлении.

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Реальной единой политики по отношению к ДНР и ЛНР в Кремле пока нет. Это можно было увидеть на примере [Игоря] Плотницкого, которого опекал [Владислав] Сурков, а потом его вдруг взяли и сменили. Это означает, что там усилились позиции ФСБшников. Можно только догадываться, с какой целью эту информацию запустили в СМИ. Может, чтобы возбудить украинскую общественность, подбросить «кость» — пусть она ее глодает.

По-моему, ничего за этим не последует. Потому что реальная политика, во всяком случае путинская, всегда действует прежде, чем сообщает. Когда Крым аннексировали, никому никакие информационные сливы не обеспечивали. А если сейчас обеспечивают, значит, считают это правильным и нужным. Случайных утечек в Кремле не бывает, потому что сразу вычислят автора этой утечки и накажут. Значит, это рациональный и просчитанный шаг с какими-то ожидаемыми для этого человека последствиями.

Полагаю, если Кремль не пойдет на уступки, то и Запад не будет готов принудить к ним Москву. Думаю, Западу было довольно трудно добиться такой высокой степени солидарности в осуждении действий Москвы. Скоординированная высылка дипломатов настолько большим количеством стран (из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля в Британии, — «Апостроф») беспрецедентна. Но это демонстративная акция, которую некоторые государства поддержали чисто символически, выслав одного или двух дипломатов.

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Я имел возможность убедиться в разговорах с американскими и европейскими политологами и политиками, что ситуация внутри Запада совершенно не такая однозначная, и в той же Франции многие люди хотели бы продолжать business as usual (бизнес как обычно, — «Апостроф»), потому что им нужны недорогие энергоресурсы, нужно заниматься бизнесом с Россией, они хотят открыть новую страницу. Я думаю, что значительную часть ресурсов атлантической солидарности использовали на демонстративную высылку дипломатов. То, что столь же консолидированную позицию удастся сформировать по вопросу Украины, мне кажется сомнительным. Одно дело краткосрочная акция, а другое — долгосрочные экономические интересы.

Мне кажется, существенных перемен на украинском направлении вряд ли есть смысл ожидать. Хотя у путинской России все более тяжелое состояние, все более понятно, что необходимо каким-то образом снимать груз проблем. И его, наверное, как-то будут снимать. Но не так быстро. Потому что сразу после выборов это начинать Путину не совсем престижно. Прям сразу идти на сделку с Западом он сам еще не готов. Да и Запад не готов усиливать на него давление по украинской части.

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