Девять из 21 военнослужащего, заболевшего корью, находятся в больнице. Единственным средством профилактики кори является вакцинация Фото: ЕРА Отмечается, что девять из 21 заболевшего военнослужащего остаются в больнице. Болезнь проходит в легкой форме. Эпидемиологическая ситуация в военной части находится в пределах нормы.28 марта в Минздраве сообщили, что с начала года от кори в Украине умерли семь человек, заболели 8434.Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Основные симптомы болезни: высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь кожи и общая интоксикация. Morbillivirus – вирус кори – очень заразен, он быстро передается воздушно-капельным путем. Этот вирус может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Девять из 10 неиммунизированных людей, контактирующих с больным, заражаются.Единственным средством профилактики кори является вакцинация. В ноябре 2016 года Всемирная организация здравоохранения предупреждала о возможной эпидемии кори в Украине из-за низкого уровня вакцинации детей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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