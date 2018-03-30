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Корь в Украине: в Житомире заболел 21 военный
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30.03.2018 17:56
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Девять из 21 военнослужащего, заболевшего корью, находятся в
больнице. Единственным средством профилактики кори является
вакцинация Фото: ЕРА Отмечается, что девять из 21 заболевшего
военнослужащего остаются в больнице. Болезнь проходит в легкой
форме. Эпидемиологическая ситуация в военной части находится в
пределах нормы.28 марта в Минздраве сообщили, что с начала года от
кори в Украине умерли семь человек, заболели
8434.Корь – острое инфекционное вирусное заболевание.
Основные симптомы болезни: высокая температура, воспаление
слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей,
конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь кожи и общая интоксикация.
Morbillivirus – вирус кори – очень заразен, он быстро
передается воздушно-капельным путем. Этот вирус может жить в
воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной
человек покинул помещение. Девять из 10 неиммунизированных людей,
контактирующих с больным, заражаются.Единственным средством
профилактики кори является вакцинация. В ноябре 2016
года Всемирная организация здравоохранения предупреждала
о возможной эпидемии кори в Украине из-за низкого уровня
вакцинации детей.
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