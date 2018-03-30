|Порошенко о е-декларирования: "дебет с кредитом" должен держаться вместе во всех
|30.03.2018 17:59
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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал свою декларацию, отметив, что у всех “дебет с кредитом” должен держаться вместе, передает со ссылкой на официальный сайт Президента.
“Каждая гривна моих состояний задекларирована и я убежден, что такую же прозрачность должны продемонстрировать все украинские государственные служащие, а также политики, как те, что при власти, так и те, кто в оппозиции. И у всех „дебет с кредитом“ должен держаться вместе”, - подчеркнул Порошенко.
Напомним, Президент Петр Порошенко за 2017-й год задекларировал 16,3 млн грн доходов.
Ранее сообщалось, что согласно декларации, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в 2017 году по основному месту работы получил заработную плату в размере 614 283 грн. Кроме того, он получил 997 грн в виде процентов от вклада в банке.