Создатели не раскрывают подробности о том, как именно работает система. Однако отмечают, что она использует некий датчик, который отслеживает выдыхаемый водителем воздух.

Китайцы создали авто, которое не поедет с пьяным водителем, информирует svodka.net.

Производитель SF Motors разработал кроссовер SF5 с силовой установкой мощностью 1000 лошадиных сил. Аккумулятор авто может обеспечить 500 километров на одном заряде.

Китайская компания SF Motors разработал кроссовер SF5. Главной особенностью новинки является система, которая не позволяет водителю ездить нетрезвым. Об этом пишет The Verge.

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Автомобиль получил батарею, которая может обеспечить преодоление 500 километров на одном заряде. Мощность агрегата автомобиля составляет 1000 лошадиных сил.

В производство автомобиль поступит в 2019 году. До «сотни» кроссовер способен разгоняться за три секунды.

Ранее сообщалось, что Mazda представила обновленный кроссовер CX-3 на автосалоне в Нью-Йорке.

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