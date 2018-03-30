Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил удивление решением российских коллег выдворить из страны 13 украинских дипломатов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В украинском МИД назвали "зеркальные" меры со стороны РФ ожидаемыми Фото: Gordonua.com В украинском МИД назвали этот шаг ожидаемым. "Это ожидаемый шаг со стороны Кремля, который уже долгое время откровенно демонстрирует миру нарушение норм международного права, считает возможным вести агрессивные необъявленные войны, вмешиваться во внутренние дела суверенных стран, нарушать права и свободы граждан, в том числе их неотъемлемое право на жизнь", – сказано в сообщении.В заявлении говорится, что украинские дипломаты убеждены в действенности международной солидарности в ответ на провокации и нарушения РФ на международной арене."Украина принимает и продолжит принимать все меры с целью противодействия и предотвращения системного и постоянного вмешательства... РФ в дела Украины, в том числе путем объявления персонами нон грата лиц, подозреваемых в причастности к таким неправомерным действиям", – говорится в сообщении МИД. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал действия России "нонсенсом"."Зеркальная" реакция России с высылкой наших дипломатов – это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор только цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ", – написал он в своем Twitter. «Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 березня 2018 р. 26 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля. "Как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", – отметил он.Сегодня Россия заявила о выдворении 13 украинских дипломатов.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов высылают другие страны.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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