|В зоне АТО погиб украинский военный, еще трое ранены
|30.03.2018 18:06
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Боевики 16 раз обстреляли позиций сил ВСУВ первую половину суток режим "пасхального перемирие" установленный с полуночи 30 марта боевиками российско-оккупационных войск не придерживался.
Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo
По состоянию на 18.00 зафиксировано 16 обстрелов позиций сил ВСУ, передает пресс-центр штаба АТО.
В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты соперник обстрелял укрепления ВСУ близко Талаковки, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановки, а зенитную установку - неподалеку Водяного. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитниках Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, Шахты Бытовки и Павлополя.
На Луганском направлении от начала суток условия перемирия со стороны врага соблюдалось в полной мере.
Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов - получили ранения. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.
Напомним, что за прошедшие сутки, 29 марта, боевики 57 раз нарушили перемирие - пострадали трое военных.