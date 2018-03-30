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В зоне АТО погиб украинский военный, еще трое ранены
30.03.2018 18:06
В зоне АТО погиб украинский военный, еще трое ранены
Боевики 16 раз обстреляли позиций сил ВСУ
В первую половину суток режим "пасхального перемирие" установленный с полуночи 30 марта боевиками российско-оккупационных войск не придерживался.
В зоне АТО погиб украинский военный, еще трое ранены Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

По состоянию на 18.00 зафиксировано 16 обстрелов позиций сил ВСУ, передает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты соперник обстрелял укрепления ВСУ близко Талаковки, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановки, а зенитную установку - неподалеку Водяного. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитниках Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, Шахты Бытовки и Павлополя.

На Луганском направлении от начала суток условия перемирия со стороны врага соблюдалось в полной мере.

Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов - получили ранения. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, что за прошедшие сутки, 29 марта, боевики 57 раз нарушили перемирие - пострадали трое военных.

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