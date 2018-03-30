В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях завтра ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидромецентра.

“Днем 31 марта в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с”, — сказано в сообщении.

В Укргидромецентре подчеркивают, что ветры такой силы являются потенциально опасными погодными условиями для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется хранить повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнения погодных условий.



Как сообщал 31 марта в Киеве до + 15°. Прохладнее будет в Сумской области, до + 9°, теплее в Черновицкой + 17°.

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