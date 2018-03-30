|Синоптики предупредили украинцев о сильных ветрах
|30.03.2018 18:07
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В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях завтра ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидромецентра.
“Днем 31 марта в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с”, — сказано в сообщении.
В Укргидромецентре
подчеркивают, что ветры такой силы являются потенциально опасными
погодными условиями для населения, инфраструктуры и окружающей
среды. Рекомендуется хранить повышенную внимательность
и осторожность, следить за сообщениями о возможном
дальнейшем осложнения погодных условий.