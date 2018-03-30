Наверно никому не нужно больше доказывать, что Россия превратилась в непригодную территорию для современной цивилизованной жизни. Все призывы так называемых оппозиционных политиков и общественных деятелей к сопротивлению режиму, чтобы спасти демократию в России и отстоять свободу, являются некомпетентной политической ересью. В империи не может быть ни демократии, ни свободы, ни законности.

СССР как объединенная территория в один международный субъект до 1991 года строила политику подражания и пыталась соревноваться во всех областях жизнедеятельности с западным миром. С 1991 года и до прихода к власти Путина международное общество попыталось переварить в себе этого советского монстра. Но цивилизованному миру не удалось этого сделать даже по частям, и только Прибалтийские страны, благодаря своей миниатюрности на фоне остальных советских республик, выглядят предпочтительно.

Наладить цивилизованную жизнь в России и построить демократию априори невозможно, в России нет ни одного частного собственника, который мог бы им считаться по западным стандартам, а без частной собственности не может быть ни демократии, ни ответственного самодостаточного гражданского общества. Начиная с роддома и заканчивая кладбищем, все население постсоветского пространства начинает жить, учиться, работать и доживать на пенсии в неправомерной, преступной среде обитания, и следовательно всё, чем располагает постсоветское население — это результатами свой сопричастности с криминальным государством.

Итоги последних выборов наглядно показали, что подавляющему числу населения этот уклад жизни полностью устраивает, и они готовы и дальше поддерживать и защищать режим Путина. Трагедии Волоколамска и Кемерово еще больше укрепили позиции власти, показав максимальную поддержку народа. Я не припомню ни одного случая, чтобы в цивилизованном правовом демократическом государстве по причине преступной халатности произошло бы такое количество жертв, а власть не просто бы удержалась на своих местах, но и легитимизировала применение силы в отношении протестующих и несогласных.

Мне горько осознавать, что и в остальных постсоветских республиках ситуация ненамного лучше, и если они сейчас, когда основной источник большевизма под санкциями и международным давлением, не смогут создать институт частной собственности, то когда этот чекистский пугало оправится и выработает новую форму сосуществования с внешним миром, снова поглотит все бывшие советские республики, которые не успеют вступить в НАТО.

Политические, общественные, культурные, экономические связи и договоренности не открывают дорогу в западный мир и военно-политический блок НАТО, только институт частной собственности регулирует членство в цивилизованном современном мире.

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