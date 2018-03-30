Российский пропагандистский телеканал Russia Today прекратит вещание в эфире в Вашингтоне с 1 апреля.

Это произойдет через продажу для нужд мобильных сервисов частот телестанций WNVT и WNVC, на которых телекомпания MHz Networks распространяла RT и другие иностранные каналы, передает со ссылкой на .

После прекращения вещания в эфире, RT станет недоступным и в кабельных сетях, сообщает агентство Bloomberg.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян связала событие со статусом иностранного агента.

"Нас выбросили из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто горячо и искренне убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах", - приводят его комментарий на сайте телеканала.

Russia Today состоит из четырех круглосуточных информационных телеканалов, вещающих из Москвы более чем в 100 странах мира на английском, арабском, испанском и французском языках, телеканалов RT America и RT UK, выходящих в эфир из собственных исследований в Вашингтоне и Лондоне соответственно, документального канала RTД, а также глобального новостного видеоагентства Ruptly, предлагающий эксклюзивные материалы другим телеканалам.

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