|Билл Гейтс снялся в известном американском сериале
|30.03.2018 18:11
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Известный американский предприниматель и cооснователь компании Microsoft Билл Гейтс снялся в одной из серии популярного комедийного сериала "Теория Большого Взрыва", сообщили Комметарии.
По данным источника, Гейтсу не пришлось долго вживаться в роль ведь, так как ему досталась роль сыграл самого себя.
По сюжету, героиня Пенни принимает Гейтса на своей работе, когда его компания планирует сотрудничать с ее фармацевтической компанией. А Джонни Галецки игравший роль Леонарда хочет встретиться с соучредителем Microsoft и сговорился за спиной Пенни, чтобы сделать это вместе с Говардом и Радж.
Как сообщал svodka.net ранее, у американского актера, получившего наибольшую слава благодаря роли Леонарда Хофстедтера в ситкоме "Теория большого взрыва", Джонни Галецки дотла сгорело ранчо.
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