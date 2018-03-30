Известный американский предприниматель и cооснователь компании Microsoft Билл Гейтс снялся в одной из серии популярного комедийного сериала "Теория Большого Взрыва", сообщили Комметарии .

По данным источника, Гейтсу не пришлось долго вживаться в роль ведь, так как ему досталась роль сыграл самого себя.

По сюжету, героиня Пенни принимает Гейтса на своей работе, когда его компания планирует сотрудничать с ее фармацевтической компанией. А Джонни Галецки игравший роль Леонарда хочет встретиться с соучредителем Microsoft и сговорился за спиной Пенни, чтобы сделать это вместе с Говардом и Радж.

Как сообщал svodka.net ранее, у американского актера, получившего наибольшую слава благодаря роли Леонарда Хофстедтера в ситкоме "Теория большого взрыва" , Джонни Галецки дотла сгорело ранчо.

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