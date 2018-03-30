|Россия придумала, как "наказать" Украину за высылку дипломатов
|30.03.2018 18:12
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В ответ на высылку Киевом 13 российских дипломатов Россия вышлет 13 украинских дипломатов.
Как отмечается в заявлении МИД России, эти действия станут зеркальным ответом на действия Украины, информирует svodka.net.
Напомним, 30 марта Россия начала объявлять о высылке дипломатов стран Европы, которые поддержали Великобританию в «деле Скрипаля».
Ранее в России заявили об ответном выдворении дипломатов и закрытии консульства США. «Меры в ответ по США включают высылку аналогичного числа дипломатов… Россия также закрывает консульство США в Санкт-Петербурге», – заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
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