Россия придумала, как «наказать» Украину за высылку дипломатов В ответ на высылку Киевом 13 российских дипломатов Россия вышлет 13 украинских дипломатов. Как отмечается в заявлении МИД России, эти действия станут зеркальным ответом на действия Украины, информирует svodka.net. Напомним, 30 марта Россия начала объявлять о высылке дипломатов стран Европы, которые поддержали Великобританию в «деле Скрипаля». Ранее в России заявили об ответном выдворении дипломатов и закрытии консульства США. «Меры в ответ по США включают высылку аналогичного числа дипломатов… Россия также закрывает консульство США в Санкт-Петербурге», – заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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